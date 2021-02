La vittoria per 3-0 sul Genoa conferma i numeri da primato della squadra di Conte: nove successi di fila in casa, una sola rete al passivo nelle ultime sette partite giocate. I gol in campionato sono già 60, come ai nerazzurri non accadeva da 70 anni CONTE: "ANTENNE DRITTE FINO A FINE STAGIONE" Condividi:

Primo posto con 56 punti dopo 24 giornate, solo due sconfitte in stagione, cinque vittorie di fila. Nel 3-0 con cui l'Inter ha superato il Genoa, con le reti di Lukaku, Darmian e Sanchez a consolidare il primato nerazzurro in classifica, non c'è solo una "squadra che sta prendendo coscienza dei propri mezzi", come l'ha definita Antonio Conte. Ci sono anche i numeri a spiegare il momento d'oro della capolista. E vanno oltre la tradizione favorevole contro il Genoa, sconfitto per otto volte di fila a Milano in Serie A - come era già successo tra maggio 1956 e febbraio 1965 - e nelle ultime sei occasioni senza subire gol dai rossoblù.

Difesa blindata: un gol preso nelle ultime sette partite leggi anche Serie A, il calendario del prossimo turno La squadra allenata da Antonio Conte ha messo in fila il quinto successo consecutivo, ma allargando gli orizzonti si scopre che nelle ultime sette partite di campionato, giocate dal 17 gennaio in avanti, Lautaro e compagni hanno totalizzato sei vittorie e un pareggio. Superate in serie Juventus, Benevento, Fiorentina, Lazio, Milan e appunto Genoa, un percorso netto parzialmente interrotto solo dallo 0-0 sul campo dell'Udinese dello scorso 23 gennaio. A colpire è il rendimento difensivo: in questi sette incontri Handanovic è rimasto imbattuto in sei occasioni e l'unico gol al passivo è quello assegnato a Milinkovic-Savic contro la Lazio. Quella di Conte non è la miglior difesa del torneo (24 gol incassati, mentre la Juve, che deve recuperare la partita contro il Napoli, è a 20). Su questi numeri pesano però i risultati di inizio stagione: nelle prime otto partite di campionato i gol al passivo sono stati 16 (media di due a partita) mentre nelle successive 16 gare la porta nerazzurra è stata colpita 8 volte: media 0,5 gol a partita, per un rendimento migliorato di quattro volte. La molla è scattata dopo il pareggio per 1-1 dell'8 novembre sul campo dell'Atalanta: da allora, l'Inter ha raccolto 44 punti sui 51 a disposizione, perdendo solo all'Epifania contro la Sampdoria e pareggiando contro Roma e Udinese.