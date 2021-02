Napoli-Benevento, dove vedere la partita in tv

Riparte da un derby in campionato il cammino del Napoli, eliminato giovedì scorso dal Granada nei sedicesimi di finale di Europa League. Alle 18 la squadra di Gennaro Gattuso attende allo stadio Diego Armando Maradona il Benevento di Filippo Inzaghi, in una sfida tra due allenatori uniti da un passato vincente in campo con il Milan, dove sono stati compagni di squadra per 11 anni. Gli azzurri devono anche dimenticare la battuta d'arresto di domenica scorsa a Bergamo contro l'Atalanta, mentre i giallorossi hanno pareggiato le ultime tre partite di Serie A ma in campionato non vincono dal 6 gennaio (1-2 sul campo del Cagliari). Derby campano numero quattro in A, con i tre precedenti vinti dal Napoli. Reduci da tre vittorie di fila in casa, Koulibaly e compagni vanno a caccia del quarto successo interno consecutivo che manca da febbraio 2019.