Fonseca: "Primi 20' sbagliati, errori pagati caro"

Paulo Fonseca analizza con la consueta lucidità la sconfitta casalinga contro il Milan e soprattutto i numeri che vedono la sua Roma sempre in difficoltà contro le big: " Abbiamo iniziato male, perché le situazioni che il Milan ha creato nei primi 20' nascono da palle perse nella nostra costruzione - dice - Contro una suqadra come il Milan poi è difficile recuperare ma successivamente abbiamo riequilibrato la gara e abbiamo creato occasioni, ciò che è mancato sono stati i primi 20’ ". Molto discusso l'episodio del rigore concesso al Milan: " L’arbitro? Non ne voglio parlare. Dopo la partita è facile trovare scuse - dice ancora Fonseca - Non mi è piaciuto ma io non voglio trovare scuse".

"Subito il 2-1 nel nostro momento migliore"

Più nel dettaglio sulla gara e sul secondo gol subito dalla Roma con Pau Lopez che sbaglia un disimpegno in costruzione: "Pau è senza pressione, poteva giocarla avanti - spiega - per Mancini era difficile fare di più su Rebic che è stato molto bravo, il nostro demerito è sulla prima palla. Dopo aver subito questo gol è stato difficile recuperare anche perché in quella fase stavamo giocando meglio noi". Il Milan è sembrato più veloce e più brillante: "La squadra ha perso tanti palloni in uscita nei primi 20’ e questo permetteva al Milan di uscire forte e di recuperare palla vicino alla nostra area di rigore e siamo stati molto passivi in fase difensiva, il secondo tempo stavamo perdendo e abbiamo rischiato e per questo abbiamo concesso più spazio al Milan". Sulla difficoltà nel battere le 'big': "Ci manca sempre qualche dettaglio con le squadre grandi, la verità è che non riusciamo a vincere con queste squadre ma è solo una questione di dettagli".