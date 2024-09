Due giorni di riposo ormai alle spalle, la settimana verso il primo tour de force della stagione è ufficialmente cominciata. Con una seduta mattutina, sarà cosi per tutta la settimana, guidata dallo staff di Thiago Motta , con l'allenatore impegnato a Lissone nell'incontro con il designatore Rocchi. Osservati speciali alla Continassa in vista dell'atteso rientro in gruppo Thuram e Weah , entrambi out in queste settimane per gli infortuni muscolari rimediati durante la prima di campionato con il Como : Khephren e Timothy hanno lavorato ancora a parte, ma ogni giorno è buono per vederli tornare in gruppo e a disposizione di Thiago in vista di Empoli .

Kostic va in prestito al Fenerbahce

Prima di tre gare in sette giorni che Vlahovic e compagni dovranno affrontare alla ripresa: Empoli e Napoli in campionato, nel mezzo l'esordio in Champions League allo Stadium con il PSV. Impegni per i quali è parzialmente rientrato l'allarme legato a Nico Gonzalez, infortunatosi nella sfida col Cile della sua Argentina: l'ex viola è rimasto con la Nazionale di Scaloni, che valuterà nelle prossime ore l'eventuale impiego contro la Colombia. Chi invece non ci sarà alla ripresa sarà Conceicao, fermato da uno stop muscolare nei giorni scorsi che lo terrà fuori per un po', ancora minuti nelle gambe invece in vista del possibile esordio tra i titolari per Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, i due gioielli della campagna acquisti targata Giuntoli rimasti a lavorare con la squadra. Chi ha invece salutato Torino e la Juve è Filip Kostic, volato in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce di Mourinho. Ultime manovre prima di lasciare spazio soltanto al campo.