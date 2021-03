Ritorno al gol per l'attaccante spagnolo, che a Sky Sport dopo il 3-0 allo Spezia racconta la sua gioia: "Importante tornare a vincere, sono stato tre settimane senza tante forze. Se non arriveremo primi dovremo fare i complimenti a chi vincerà, ma prima dovremo lasciare tutto in campo e attendere che ci dicano che non ci sono più punti in palio". Szczesny: "Felice per il rigore parato, siamo in un momento decisivo" JUVE-SPEZIA: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

"Se ci sono punti in palio, ci sono ancora possibilità. Chi non crede nello scudetto non accenda la tv e non guardi le nostre partite, perché noi lavoriamo per vincere". Parole di Alvaro Morata dopo la vittoria per 3-0 della Juventus sullo Spezia, partita in cui il numero 9 spagnolo ha segnato il gol del vantaggio per la squadra allenata da Andrea Pirlo. "Non è una stagione facile, si giocano partite ogni tre giorni, abbiamo giocatori importantissimi come Dybala fuori da tanto tempo - spiega Morata a Sky Sport - se alla fine non arriveremo primi,dovremo fare i complimenti a chi vincerà, ma penso che prima dovremo lasciare tutto in campo e attendere che ci dicano che non ci sono più punti in palio. Finché avremo la possibilità per la matematica, lotteremo fino alla fine".

"Senza forze per tre settimane, il gol mi mancava" leggi anche Pirlo: "Scudetto, noi ci siamo fino alla fine" L'attaccante è tornato al gol dopo un periodo non semplice: "Mi mancava il gol allo Stadium ma soprattutto sentirmi meglio perché sono stato tre settimane senza tante forze. Però bisogna stare a disposizione perché siamo contati e bisogna dare tutto quando si gioca. Tutti quelli che conoscono il mondo del calcio - aggiunge - sanno che le vittorie portano positività, fiducia e un bel clima nello spogliatoio. Era importante tornare a vincere". Con vista su Lazio e Porto, prossime avversarie: "Non so cosa mancava alla Juve e cosa no, entriamo di nuovo in una dinamica positiva, la dinamica della vittoria, che deve esserci ogni settimana alla Juventus - sottolinea Morata - adesso bisogna pensare alla prossima partita, occorre lavorare e guardare avanti".