Roma, incontro Friedkin-Raggi per lo stadio

Il presidente della Roma è stato in Campidoglio per ribadire alla sindaca la volontà di costruire uno stadio di proprietà. Il club giallorosso valuta nuove ipotesi dopo aver abbandonato il progetto per il nuovo impianto a Tor di Valle

Incontro ufficiale in mattinata in Campidoglio tra Virginia Raggi e Dan Friedkin: il presidente della Roma era accompagnato dall'amministratore delegato Guido Fienga e dal responsabile dei rapporti istituzionali Stefano Scalera. Nel corso del vertice, il proprietario del club giallorosso ha ribadito alla sindaca la volontà di costruire uno stadio di proprietà del club, spiegando ragioni per cui si è fatto un passo indietro nel progetto che avrebbe visto la costruzione di un nuovo impianto a Tor di Valle. La Roma, però, vuole realizzare questo sogno di avere una nuova struttura all'avanguardia e sta valutando varie ipotesi. Virginia Raggi ha ascoltato le osservazioni della società giallorossa e ha ribadito il proprio interesse a collaborare alla realizzazione di uno stadio per la Roma.