Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia della trasferta di Firenze: "La squadra ha capito ciò che non è andato con il Milan e ha voglia di reagire. Non ho visto alcun tipo di depressione, come invece è accaduto fuori. E non abbiamo problemi di organizzazione difensiva" 25^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi:

Un solo punto nelle ultime due partite e la pesante sconfitta nello scontro diretto dell'ultima giornata contro il Milan. La Roma ha bisogno di cambiare rotta per rimanere aggrappata alla zona Champions e vuole ripartire subito. L'occasione di rialzarsi, per i giallorossi, arriva nel turno inrasettimanale contro la Fiorentina. Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha dato qualche indicazione sulla formazione: "Kumbulla è pronto e giocherà - ha detto l'allenatore della Roma -, Smalling sarà convocato ma non è nella condizione fisica per giocare 90 minuti. Borja Mayoral giocherà. È vero che abbiamo avuto tante partite, ma avendo tanti problemi soprattutto in difesa è più complicato ruotare alcuni giocatori. Cambieremo due o tre giocatori in questa partita. In porta giocherà Pau Lopez". Pochi dubbi sugli avversari: "Prandelli e Iachini sono due grandi allenatori ma sono diversi. Ovviamente la Fiorentina non sarà la stessa che abbiamo affrontato all'andata. Per me è una squadra molto forte, è vero che non sono stati regolari ma ad esempio hanno battuto 3-0 la Juventus. È una squadra con giocatori forti che può fare ogni risultato, non ho dubbi sul fatto che per noi sarà una partita difficile. Ma io ho visto i miei ragazzi e so che vogliono i tre punti domani".

"Non abbiamo problemi di organizzazione difensiva" leggi anche Roma, il 15 marzo l'udienza sul caso Diawara Fonseca ha poi respinto le accuse di una scarsa organizzazione difensiva: "La squadra ha subìto più gol di quanto ci aspettassimo, è vero. Ma penso che dobbiamo capire una cosa, qual è l'organizzazione della squadra. Quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose? Siamo noi che creiamo i nostri problemi, non è una questione di organizzazione difensiva. Non solo con il Milan, ma anche in altre partite. I problemi sorgono dalla costruzione e dalla perdita di palloni. Ci si può chiedere perché giochiamo così: noi vogliamo giocare così. Con il Milan abbiamo sbagliato pur non avendo alcun tipo di pressione. Quindi non è un problema difensivo. Stiamo lavorando per migliorare e capire meglio cosa fare in questi momenti. Non credo dunque che abbiamo grandi problemi di organizzazione difensiva. Si parla del fatto che giochiamo da dietro, ma per me è importante che il portiere giochi con la squadra. Per me la differenza è data dal fatto di capire se possiamo giocare la palla o meno. Pau ha sbagliato dei passaggi, ma non abbiamo avuto pressioni. Con il Milan c'è stato un errore e stiamo lavorando ogni giorno per migliorare questa situazione. Si dice sempre che giochiamo da dietro ed è un problema, ma non è così. Quando giochiamo da dietro creiamo anche tante azioni pericolose".

"Vi spiego perché arrivano pochi gol dalla panchina" LA CLASSIFICA Centrocampisti goleador, Veretout è 4° in Europa L'allenatore portoghese è poi tornato sul rendimento di Borja Mayoral, che secondo una parte della critica non è ancora decisivo nei big match: "Non possiamo dimenticare che il calcio italiano è difficile per tutti gli attaccanti - ha chiarito Fonseca -, Borja è un giovane che sta imparando e sta migliorando. Se valutiamo i suoi numeri sono buoni. Se segna, va bene; se non segna, va tutto male: per me non possono esserci queste situazioni. Lo stesso capita con Dzeko, non si possono vedere le cose in questo modo". E sul fatto che nella Roma pochi giocatori incidono dalla panchina, Fonseca ha le idee chiare: "Se non abbiamo fatto gol con i giocatori subentrati, vuol dire che li avevamo già fatti. Il 70% delle sostituzioni, credo, arriva quando la squadra è in vantaggio. Magari altre squadre hanno avuto più partite nelle quali i giocatori che entrano devono cambiare il risultato, penso che a noi invece non sia accaduto. Quando entra qualcuno, magari chiediamo più di difendere che di attaccare".