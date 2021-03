Genoa-Sampdoria, dove vedere il derby in tv

È la partita più attesa, quella che stabilisce il predominio cittadino: tutto pronto per il derby di Genova tra i rossoblù di Ballardini e i blucerchiati di Ranieri. Divise da solo quattro punti in classifica - 30 per la Sampdoria e 26 per il Genoa - entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta: Criscito e compagni, dopo una importante serie di risultati utili consecutivi, si sono fermati contro l'Inter capolista a San Siro; la squadra capitanata da Quagliarella nell'ultimo turno di campionato è invece andata ko in casa contro l'Atalanta.