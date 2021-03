Gasperini con Muriel unica punta, Pasalic e Malinovskyi a supporto. Pessina a centrocampo al posto dello squalificato de Roon. Prima panchina stagionale per Cosmi: dubbio Ounas in attacco

Dopo la vittoria di Genova contro la Sampdoria, l' Atalanta punta a confermarsi nel turno infrasettimanale. I nerazzurri ospitano il Crotone al Gewiss Stadium, con l'obiettivo di ottenere altri tre punti pesanti. I rossoblù, però, sono in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta subita nello scontro salvezza giocato in casa contro il Cagliari. Un risultato che ha portato all'esonero di Giovanni Stroppa, sostituito da Serse Cosmi, che quindi esordirà immediatamente con una sfida difficile contro l'Atalanta di Gasperini. Diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre).

La probabile formazione dell'Atalanta

leggi anche

Gasperini: "Ilicic? Parliamo anche degli altri"

Gasperini senza gli infortunati Sutalo, Lammers e Hateboer e lo squalificato de Roon. Zapata non sta benissimo e al massimo recupererà per la panchina. Attacco quindi affidato a Luis Muriel, che sarà accompagnato da Malinovskyi e Pasalic. A centrocampo spazio a Pessina al fianco di Freuler, con Mahele e Pasalic esterni. In difesa rientra Djimsiti, che completerà il terzetto con Toloi e Romero davanti a Gollini.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djmsiti; Mahele, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini



La probabile formazione del Crotone

Prima gara stagionale per Serse Cosmi, subentrato all'esonerato Stroppa. Il dubbio principale riguarda Ounas, che ha un piccolo risentimento muscolare. In caso di pieno recupero, l'ex Napoli sarà con Messias alle spalle di Di Carmine. A centrocampo Zanellato ed Eduardo, con Pereira e Reca esterni. In difesa la linea a tre composta da Magallan, Golemic e Luperto davanti a Cordaz.

CROTONE (3-4-2-1) probabile formazione: Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Ounas; Di Carmine. All. Cosmi