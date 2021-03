Non è stata ancora omologata la gara che non si è svolta lo scorso martedì: la decisione del giudice dovrebbe arrivare la prossima settimana. Quattro gli squalificati per il prossimo turno. La Procura Federale intanto indaga sul diverbio tra Arslan e un dipendente del Milan

Resta sub-judice Lazio-Torino, l'anticipo della 25^ giornata di serie A non disputato per la mancata presentazione della squadra granata all'Olimpico di Roma. Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha omologato i risultati della giornata e ha lasciato 'sub judice' la partita non giocata in attesa che il club granata presenti il suo reclamo, come annunciato. Il Torino, che conta diversi casi di positivita' al Covid nel gruppo squadra e fa riferimento alla quarantena decisa dalla Asl locale, ha tempo fino alla mezzanotte di domani per inviare le sue argomentazioni. La decisione del giudice dovrebbe arrivare la prossima settimana.