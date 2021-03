Chi sono le squadre di Serie A che hanno guadagnato o perso più punti nei minuti di recupero? Ecco la classifica completa (dati Transfermarkt): tre di loro non hanno raccolto o perso nulla, mentre i club che hanno conquistato punti oltre il 90' sono quasi la metà rispetto a quelli che ne hanno dissipati di più. Le reti tra parentesi sono quelle totali segnate o subite all'extratime (a prescindere dall'importanza in termini di punti), il + e il - indicano se la squadra in quella partita ha preso o perso punti