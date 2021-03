Roger Ibañez è un punto fermo della Roma attuale e nel futuro del progetto tecnico. Per questo motivo, i giallorossi hanno voluto sottoscrivere con il difensore, al momento alle prese con un problema muscolare, un nuovo accordo con scadenza 2025 e un adeguamento dell’ingaggio. Il brasiliano è arrivato nel gennaio 2020 dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto: in quell’occasione, il contratto firmato con la Roma prevedeva la scadenza nel 2024 nel momento in cui si fossero verificate le condizioni sportive per l’acquisizione a titolo definitivo. "Questo rinnovo ha un significato particolare per me" ha detto Ibañez ai canali ufficiali subito dopo la firma. "Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni".