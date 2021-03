L'allenatore mette da parte l'amarezza per il pareggio di San Siro contro il Milan e guarda al prossimo avversario, il Sassuolo: "Loro hanno qualità e cercano il dominio della partita, dovremo cambiare qualcosa. Samir out, Becao ci sarà. Larsen? Non gli ho parlato, era superfluo. Pinzi lo ha accolto con un pallone chiedendogli di palleggiare a pallavolo"

"Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere forte mentalmente a prescindere dagli episodi e quindi di riuscire a superarli senza contraccolpo". Luca Gotti si lascia alle spalle il pareggio incassato a San Siro all'ultimo minuto mercoledì sera contro il Milan e guarda al prossimo avversario, che per l'Udinese si chiama Sassuolo (diretta sabato 6 marzo alle 18 su ​Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). L'allenatore è tornato anche sul fallo di mani commesso contro i rossoneri da Stryger Larsen. "Non ci ho parlato, credo sia superfluo in casi come questo. L’episodio è chiaro, non c’è bisogno di sottolineature. Dal mio punto di vista è stato molto bravo Pinzi in allenamento a sdrammatizzare la situazione davanti a tutto il gruppo. Ha accolto Larsen con un pallone chiedendogli di palleggiare a pallavolo".