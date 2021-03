Nervosismo in casa Benevento dopo nove partite senza vittoria. A causa di una lite in allenamento, Schiattarella e Roberto Insigne sono stati esclusi da Inzaghi dalla lista dei convocati per lo scontro salvezza con lo Spezia per motivi disciplinari

Nove partite senza vittoria, con ben cinque sconfitte e appena quattro punti conquistati. Dopo essere stata una delle sorprese della prima parte del campionato di Serie A, il Benevento vive un momento delicato sotto tutti i punti di vista. Complice anche la rinascita del Cagliari, si è avvicinata anche la zona retrocessione, ora distante appena 5 punti (ma con il Torino che deve recuperare due partite). E, alla vigilia dello scontro salvezza con lo Spezia , è scoppiato anche il nervosismo all'interno di una squadra che, fino a 2 mesi fa, viveva con tranquillità ed entusiasmo questo campionato. Una tensione che è sfociata in un vero e proprio scontro in allenamento tra Schiattarella e Roberto Insigne, che ha portato Pippo Inzaghi a escludere dalla lista dei convocati i due giocatori. Questi resteranno a casa per motivi disciplinari e non prenderanno parte all'importante match contro lo Spezia.

Inzaghi: "Non è un buon momento, con lo Spezia è importantissima"

Lo stesso Pippo Inzaghi, dopo la brutta sconfitta subita in casa contro l'Hellas Verona, ha parlato di periodo delicato e dell'assoluta urgenza di ritrovare un risultato positivo per uscire dalla crisi: "Non è un buon momento dal punto di vista degli infortuni, siamo corti e dobbiamo fare sempre delle scelte forzate. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, per fortuna è tutto nelle nostre mani perché abbiamo dei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. È meglio giocare già di sabato perché la squadra ha bisogno di ritornare a fare risultato al più presto. Per noi sarà una partita importantissima", ha dichiarato l'allenatore giallorosso a Sky Sport.