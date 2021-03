Gotti: "Llorente ha l'entusiasmo di un ragazzino"

L'allenatore bianconero dopo la vittoria sul Sassuolo: "Con tante partite in pochi giorni fa differenza la forza mentale. De Paul? Se stasera devo spendere parole sui singolo dico Walace e De Maio. Il recupero di 70 metri in difesa di Llorente è un simbolo dell'atteggiamento della squadra". De Paul: "No gol? Sono felice per l'assist" UDINESE-SASSUOLO 2-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

"Abbiamo fatto tre partite in sei giorni, siamo pochi e le energie sono quelle che sono, come per tutti. E in momenti così fa differenza la forza mentale, devo dire bravi ai miei ragazzi". A dirlo è Luca Gotti, che si gode l'atteggiamento nella partita contro il Sassuolo e, certamente, anche i tre punti conquistati, che valgono momentaneamente il decimo posto in classifica. Dunque sui singoli: "De Paul? Su di lui abbiamo già detto tutto, se stasera devo spendere parole sui singoli dico Walace e De Maio, due partite eccellenti. Llorente? Un campione che è arrivato qui fermo da un anno, ma ha l'entusiasmo di un ragazzino. E lo si vede in campo. Quando è tornato in difesa per settanta metri a chiudere è un simbolo del suo atteggiamento. Anche più del gol, che ci aspettiamo".

Difesa "alla Mourinho"? Dunque l'aspetto difensivo, tra i punti di forza di quesa Udinese. "Serviva togliere spazi a una squadra come il Sassuolo - ha detto Gotti -. Loro segnano tanto, ma noi ultimamente stiamo concedendo pochissimo". Poi due suggestivi paralleli: "Noi con gli stessi gol subiti del Bayern e una fase difensiva 'alla Mourinho'? Faccio fatica ad assimilare certi accostamenti, ma il fatto che due giocatori come De Paul e Pereyra si mettano così a disposizione per lavorare insieme alla squadra sono le cose che fanno la differenza". E sulle voci di addio di qualche tempo fa: "Quando si perde le voci sono fisiologiche. Rinnovo? Ha poco a che vedere con la partita di stasera e il resto del campionato, è un aspetto individuale. Non vedo grandi difficoltà in questo".