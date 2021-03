L'attaccante svedese in veste di allenatore nella serata finale, snocciola la formazione del Festival: "Amadeus in porta, Fiorello fantasista, attacco a due punte con Ibrahimovic e... sempre Zlatan". Quindi trova un ruolo anche per Achille Lauro: "Stopper, perché gli avversari hanno paura di lui. Volevo scambiare la maglia con lui, ma è sempre nudo..."

IBRA, "THE LAST DANCE" VERSO LA FINALE DI SANREMO. VIDEO