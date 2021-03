Napoli-Bologna, dove vedere la partita in tv

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il Napoli torna in campo nel match contro il Bologna, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. La formazione di Gattuso cerca la quinta vittoria consecutiva in casa per restare tra le prime sei in classifica. Di fronte ci saranno gli uomini di Sinisa Mihajlovic che hanno interrotto una serie di quattro risultati utili con la sconfitta contro il Cagliari nel turno infrasettimanale.