Inter-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Una sfida tutta da vivere che promette gol, emozioni e tanto spettacolo. Sono tre punti importantissimi, seppur per obiettivi diversi, quelli che Inter e Atalanta si contendono nel match di San Siro che chiude la 26^ giornata di campionato. La squadra di Antonio Conte cerca un successo per consolidare il primato in classifica, i nerazzurri di Gasperini vanno invece a caccia di punti preziosi per la corsa Champions League. Ottimo momento quello vissuto da entrambe le squadre in campionato: 59 i punti dell’Inter, 10 in meno quelli dell’Atalanta che arriva al match da quattro vittorie consecutive.