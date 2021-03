Il difensore bianconero ha accusato un problema alla coscia destra al termine della partita con il Porto e gli esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al retto femorale. Out circa 20 giorni, Pirlo spera di riaverlo dopo la sosta per le Nazionali

Non soltanto l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, dopo il match contro il Porto arrivano altre cattive notizie per la Juventus , che perde Merih Demiral per infortunio . Nel corso della gara contro i portoghesi, infatti, il difensore turco ha accusato dei problemi alla coscia destra e gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto al J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale , come comunicato dalla società bianconera sui propri canali ufficiali.

I tempi di recupero

I tempi di recupero sono di circa 20 giorni. Demiral salterà dunque la prossima sfida di campionato contro il Cagliari in trasferta domenica 14 marzo e sarà indisponibile anche per il recupero del match della 3^ giornata contro il Napoli, in programma mercoledì 17 marzo. L'ex Sassuolo non ci sarà nemmeno nella gara interna contro il Benevento (21 marzo) e Andrea Pirlo spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, nel derby con il Torino di sabato 3 aprile.