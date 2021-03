Atalanta-Spezia, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri per lasciarsi alle spalle il ko con l'Inter e ripartire nella corsa alle prime quattro posizioni, la squadra allenata da Italiano per avvicinare l'obiettivo salvezza. Atalanta-Spezia, venerdì ore 20.45, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Vincere contro lo Spezia per presentarsi al meglio alla gara di Champions di martedì contro il Real Madrid in terra spagnola, dove ci sarà da ribaltare il ko per 1-0 dell’andata per proseguire il cammino europeo. In casa Atalanta però la concentrazione al momento è rivolta al campionato, dove servono punti per proseguire la corsa ai primi quattro posti. La squadra allenata da Gasperini (quinta a 49 punti e sconfitta dall'Inter nella scorsa giornata) sfida lo Spezia (26 punti) reduce dal pareggio contro il Benevento nel turno precedente, ma senza successi da 4 giornate.