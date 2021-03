Atalanta-Spezia, le probabili formazioni

Nerazzurri chiamati ad affrontare l'esame Spezia prima della super sfida di martedì contro il Real Madrid: Gasperini dovrebbe concedere un turno di riposo a Zapata, uscito non al meglio dall'ultimo match contro l'Inter, e lanciare Muriel dal primo minuto. Italiano risponde con il tridente Gyasi-Nzola-Verde. Le probabili formazioni di Atalanta-Spezia, fischio d'inizio alle ore 20.45 Condividi:

Neanche il tempo di archiviare la tre giorni di coppe europee, che è già tempo di rituffarsi sul campionato. Europa che però avrà una certa valenza anche nella sfida delle 20.45, visto che l'Atalanta scenderà in campo con lo Spezia, con un occhio al match di martedì prossimo sul campo del Real Madrid. Gasperini è stato però chiaro in conferenza stampa, spiegando come i tre punti contro i bianconeri saranno fondamentali per il raggiungimento dei propri obiettivi. Di contro la formazione di Italiano proverà a ritrovare quella vittoria che manca da quattro turni. Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

La probabile formazione dell'Atalanta leggi anche Gasperini: "Bisogna vincere, non pensiamo al Real" Inevitabile che le scelte di Gasperini possano essere fatte anche in funzione dell'impegno di martedì contro il Real Madrid. Innanzitutto l'allenatore nerazzurro dovrà fare i conti con le condizioni fisiche di Zapata, uscito non al meglio dall'ultimo match contro l'Inter: probabile riposo per il colombiano, con Muriel impiegato dal primo minuto. Potrebbe avere un turno di riposo anche Ilicic, con Miranchuk che si candida per una maglia da titolare al fianco di Pessina sulla trequarti. Rischio turnover anche per Freuler, con Pasalic che potrebbe giocare al fianco di De Roon. In difesa attenzione al possibile impiego di Palomino al posto di Romero, mentre in porta resiste il ballottaggio tra Gollini e Sportiello. ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Pessina, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini