Dopo giorni di silenzio Cristiano Ronaldo torna a parlare. Lo fa attraverso i social, come ci ha abituato dopo ogni partita, vittoria o sconfitta che sia. Questa volta ha atteso un po' di più per far sentire la propria voce a seguito dell'eliminazione dalla Champions per mano del Porto. Un messaggio che invita a dimenticare in fretta la delusione e a guardare avanti.

Il post di Ronaldo su Instagram

approfondimento

Dalla Spagna: Mendes sonda ritorno di CR7 al Real?

"Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto forte e velocemente ti rimetti in piedi - ha scritto il portoghese sui social -. I veri campioni non mollano mai! Siamo già focalizzati sul Cagliari, per la corsa al campionato, alla finale di Coppa Italia e a tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione. È vero che il passato appartiene ai musei (direi!), ma per fortuna il calcio ha memoria ... e anch'io! La storia non può essere cancellata, è scritta ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra, tenacia e tanto duro lavoro. E coloro che non lo capiscono, non raggiungeranno mai la gloria e il successo".