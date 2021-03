Genoa-Udinese, dove vedere la partita in tv

Il Genoa ospita l'Udinese a Marassi per l'anticipo del sabato sera, fischio d'inizio alle ore 20.45: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

L'anticipo del sabato sera, in questa 27^ giornata del campionato di Serie A, va in scena a Marassi, con il Genoa che ospita l'Udinese. I rossoblù, dopo una bella striscia di risultati utili in seguito al ritorno di Ballardini in panchina, hanno frenato la marcia nelle ultime cinque gare, raccogliendo appena tre punti. Tuttavia il Genoa conserva comunque un buon margine sulla zona retrocessione. Molto più tranquilla la situazione dell'Udinese, 11^ in classifica a quota 32. La svolta nelle ultime nove partite, dove è arrivata appena una sconfitta in casa della Roma. In questo ciclo di gare, la squadra di Gotti ha raccolto ben 20 punti, frutto di quattro vittorie e quattro pareggi.