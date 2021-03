Fonseca: "Cambierò 4-5 giocatori, molti stanchi"

Dopo la vittoria in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, la Roma torna in campo, in cerca della terza vittoria consecutiva in campionato contro il Parma. Sarà la nona partita nell'ultimo mese per i giallorossi, tanto che al Tardini Fonseca opterà per il turnover: "Stiamo giocando molte partite, abbiamo calciatori che le hanno giocate quasi tutte e sono più stanchi degli altri - spiega nella conferenza stampa della vigilia - Al Tardini cambierò 4-5 giocatori. È sempre difficile giocare a Parma, è una squadra molto fisica e concreta che esce bene in contropiede".

Tra i candidati a una maglia da titolare c'è El Shaarawy, tornato al gol giovedì scorso. Fonseca, però, sottolinea come non si debbano caricare tutte le responsabilità della Roma su di lui: "Lasciamolo lavorare, si mette molta pressione su di lui aspettando che risolva tutti i problemi della squadra. Con la sua qualità le cose succedono normalmente, come contro lo Shakhtar. Non dobbiamo mettergli troppa pressione. È arrivato adesso, non ha giocato molto nell’ultimo anno. È importante per lui avere la tranquillità per fare quello che sa fare".