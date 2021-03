La probabile formazione del Milan

Pioli recupera Theo Hernandez e Calhanoglu, così come Rebic che però partirà quasi sicuramente dalla panchina. Sono diversi i dubbi di formazione nel 4-2-3-1 che ha in mente l’allenatore rossonero legati più che altro alle condizioni di alcuni giocatori: in difesa Dalot a destra (Calabria non è al meglio), Kjaer-Tomori centrali e Theo a sinistra. A centrocampo Tonali con Kessié. I dubbi dell’allenatore rossonero riguardano due dei tre trequartisti che agiranno alle spalle di Leao: Castillejo è favorito su Saelemaekers, così come Calhanoglu per ora è in vantaggio nel ballottaggio con Diaz, a sinistra invece giocherà Krunic.

MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore: Pioli.