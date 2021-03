Eriksen ha superato il fastidio al ginocchio ma andrà in panchina, maglia da titolare per Gagliardini. Nicola ritrova Belotti ma non dal 1': in avanti tandem Sanabria-Verdi. Le probabili formazioni di Torino-Inter, domenica alle ore 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Tre punti preziosissimi per entrambe le squadre quelli in palio allo Stadio Olimpico Grande Torino, seppur per obiettivi differenti. L’Inter vuole proseguire la sua striscia di vittorie consecutive in campionato per consolidare il primo posto in graduatoria, il Torino invece cerca un successo per muovere la parte bassa della classifica dopo il ko contro il Crotone nel turno precedente. Torino-Inter, domenica alle ore 15, in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).