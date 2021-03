Chiamatela fame, chiamatela ossessione. Quella che ti porta a non accontentarti mai dell'ultima rete o del trofeo vinto recentemente per guardare avanti verso altri trionfi e primati, tali da lasciare un segno nella storia. Cristiano Ronaldo è forse l'emblema perfetto del giocatore insaziabile , in cui le fatiche e i sacrifici non sono niente se messi a confronto con le soddisfazioni che dà alzare una coppa al cielo. Lo sa bene lo stesso portoghese che, all'indomani della tripletta di Cagliari che lo ha consacrato come il re dei gol di tutti i tempi davanti a Pelé , condivide un altro post sui social per sottolineare lo spirito competitivo che lo contraddistingue e lo invita a guardare subito al prossimo obiettivo.

"I gol sono una parte essenziale di me"

"C'è ancora tanto altro da conquistare e credo che possiamo farlo insieme - scrive CR7 su Instagram dopo aver raggiunto le 770 reti in carriera -. I gol sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di volerne di più, non vedo l'ora di raggiungere un altro record! Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!".