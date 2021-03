Torino-Sassuolo, dove vedere il recupero in tv

Mercoledì in campo per Torino e Sassuolo, protagoniste del recupero della 24esima giornata di Serie A, non disputata lo scorso 26 febbraio causa del focolaio di Covid all’interno del gruppo granata. Alle 15 si va in campo allo stadio Grande Torino: di fronte la squadra di Davide Nicola, oggi terzultima con 20 punti in 25 partite, e i neroverdi di Roberto De Zerbi, ottavi in classifica con 39 punti in 26 gare. Sono 15 i precedenti complessivi tra le due squadre, con 6 vittorie del Torino, 6 pareggi e 3 successi del Sassuolo. In Piemonte ci sono 5 affermazioni granata a fronte di due vittorie del Sassuolo. L’ultima volta, alla prima di campionato dello scorso anno, è stato il Torino a imporsi per 2-1 grazie alle reti di Zaza, Belotti e Caputo. Per trovare l’ultima vittoria del Sassuolo in casa del Toro, invece, bisogna risalire alla gara di ritorno del campionato 2015/2016: 1-3 con reti di Sansone, Bruno Peres, Peluso e Trotta.