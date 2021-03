Un altro premio, l’ennesimo, aggiunto alla bacheca personale: ma questo è forse il genere di riconoscimento che un calciatore preferisce. Assegnato dai colleghi, da una giuria composta dai giocatori di Serie A, oltre che dagli allenatori e dagli arbitri. E il verdetto è ancora una volta lo stesso: Cristiano Ronaldo è il migliore. Suo il premio di “Giocatore dell’anno” relativo alla passata stagione calcistica (chiusa con lo scudetto e 31 gol in 33 partite di campionato), ricevuto nel corso del Gran Galà del Calcio 2021.

"Gol alla Samp? Il mio più bello di testa"



“Voglio ringraziare tutti i miei compagni che hanno reso possibile questa mia vittoria e tutti i calciatori che hanno votato per me. Costanza, fiducia nei propri mezzi, lavoro e passione sono i segreti per godersi il calcio. Poi contano motivazione e disciplina, senza le quali non si può pensare di continuare a 34, 35, 36 o 40 anni”, le parole di Ronaldo dopo aver ricevuto il premio.



Inserito anche nella top 11 dello scorso campionato, Ronaldo ha fatto il suo bilancio: “È stato un anno positivo e strano allo stesso tempo. Un anno che nessuno si sarebbe augurato e in cui comunque, a livello personale di squadra, abbiamo fatto bene conquistando il campionato. Quanto ai miei gol, quello segnato contro la Sampdoria è stato il più bello di testa fatto nella mia intera carriera, ne sono sicurissimo”.