CR7: "Possiamo ancora celebrare questa stagione"

Per la seconda volta da quando gioca in Italia, Cristiano Ronaldo è stato premiato dall'Aic come miglior giocatore dell’anno. Il portoghese della Juventus ha ritirato quest'importante riconoscimenti nel consueto Galà del calcio e, successivamente, ha pubblicato un lungo messaggio sui social, tra ringraziamenti e promesse. "Non avrei potuto essere più felice e orgoglioso per la distinzione di Giocatore dell’Anno ottenuta per la seconda volta da quando sono arrivato in Italia. Grazie mille per questo riconoscimento all’Associazione Italiana Calciatori, alla Juventus, ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi", le sue parole.