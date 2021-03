Morata e Kulu dal 1': probabili di Juve-Benevento

Bianconeri alla ricerca dei tre punti per accorciare le distanze nei confronti dell'Inter con un assetto decisamente offensivo: Chiesa, Kulusevski, Morata e Ronaldo tutti insieme dal primo minuto. Risponde Inzaghi con un 3-5-2 che prevederà l'impiego in contemporanea di Lapadula e Gaich. Fischio d'inizio alle ore 15 Condividi:

"Vincere per mettere pressione all'Inter", così Andrea Pirlo ha presentato la sfida tra Juventus e Benevento nella conferenza stampa della vigilia. I nerazzurri non sono scesi in campo nel sabato di campionato a causa del rinvio del match contro il Sassuolo e così i bianconeri hanno l'occasione di portarsi a -7 dalla vetta, in attesa dei recuperi delle gare non ancora disputate. Per farlo dovrà però avere la meglio del Benevento, risucchiato nelle zone calde della classifica e alla ricerca di punti per riallontanarsi al più presto da una situazione che sta facendo sempre più pericolosa. Ecco le probabili scelte di Pirlo e Inzaghi per Juventus-Benevento, fischio d'inizio alle ore 15 e diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Pirlo: "Vincere per mettere pressione all'Inter" Andrea Pirlo schiererà una Juventus a trazione anteriore nella sfida contro il Benevento: a partire dalla difesa, dove il ruolo da terzino sinistro verrà ricoperto da un calciatore offensivo come Bernardeschi, a causa delle contemporanee assenze di Cuadrado e Alex Sandro. Gli esterni di centrocampo saranno Chiesa e Kulusevski, quest'ultimo impiegato dal primo minuto insieme a Morata e Ronaldo, a conferma di quanto Pirlo voglia in campo più giocatori d'attacco possibili. In mezzo al campo la coppia dovrebbe essere composta da Arthur e Rabiot, con McKennie in panchina. JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo