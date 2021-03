All'indomani del ko contro il Benevento l'attaccante della Juventus, fuori per infortunio dallo scorso 10 gennaio, attraverso un messaggio su Instagram ha espresso tutta la sua voglia di tornare in campo al più presto: "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la mia squadra in questi mesi, quando stai fuori la sofferenza è maggiore. Ora dobbiamo stare uniti e continuare a combattere. Non vedo l'ora di tornare dopo la sosta" JUVE-BENEVENTO 0-1: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

La sua assenza è stato un fattore determinante nella stagione della Juventus, adesso Paulo Dybala non vede l'ora di tornare in campo per dare un mano d'aiuto nel finale di stagione ai bianconeri. Fuori per l'infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro accusato nella gara di campionato dello scorso 10 gennaio contro il Sassuolo, l'attaccante argentino ha mandato attraverso i propri profili social un messaggio alla Juventus. E lo ha fatto all'indomani della pesante sconfitta interna della squadra di Pirlo contro il Benevento.

Il messaggio di Dybala JUVENTUS Pirlo, dopo la sosta serve un cambio di passo Parole chiare quelle di Dybala, che ha espresso tutta la sua voglia di tornare protagonista già dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi - ha scritto l'argentino postando una sua foto con la maglia della Juve, in bianco e nero, su Instagram -. La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l'ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve", il tutto corredato dall'immancabile hashtag #FinoAllaFine.