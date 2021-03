1/22 ©LaPresse

METODOLOGIA - Per chiarire meglio il funzionamento del calcolo basta un semplice esempio. Poniamo che a una determinata squadra manchino cinque partite, rispettivamente contro la 1^ in classifica, la 4^, la 9^, la 13^ e la 20^. Sommando le singole posizioni delle avversarie e dividendo per il totale delle partite da giocare si avrà la posizione media delle future rivali. In questo caso una posizione media di 9,4. E, conseguentemente, un indice di difficoltà del calendario.