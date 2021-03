Cesare Prandelli lascia la Fiorentina . L'allenatore ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da allenatore del club viola. Una scelta comunicata nella mattinata di martedì alla proprietà, che segue quanto accaduto al termine della partita persa domenica scorsa per 2-3 al Franchi contro il Milan, quando a causa di un lieve malessere Prandelli non si era presentato davanti a microfoni e telecamere per commentare la partita. Tornato a Firenze nello scorso novembre, in 20 partite alla guida della Fiorentina Prandelli ha totalizzato 21 punti , e lascia una squadra quintultima a quota 29 alla pari con Spezia e Benevento e con un margine di sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, oggi rappresentata dal Cagliari a 22 punti. La soluzione per la sua sostituzione è il ritorno in panchina di Beppe Iachini , esonerato a novembre dopo un avvio di stagione con 8 punti in 7 partite, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte. Ci sono contatti in corso tra la dirigenza e Iachini per fare chiarezza dopo l'addio di quattro mesi fa.

I numeri di Prandelli da allenatore della Fiorentina

Per Prandelli si tratta del secondo addio con Firenze, a poco meno di 11 anni dall'ultima volta. Rocco Commisso lo aveva scelto per il post Iachini, convincendolo a riannodare il filo con i colori viola, interrotto nel 2010 dopo un quinquennio fatto di tante soddisfazioni. Nell'esperienza avviata nel 2005 aveva portato la Fiorentina a scrivere pagine di storia soprattutto in campo europeo, con il doppio successo sul Liverpool, la finale sfiorata in Coppa Uefa, l'eliminazione dalla Champions League in una partita contestata per mano del Bayern Monaco, la vittoria della Scarpa d'Oro conquistata dall'allora centravanti viola Luca Toni nel 2006. Prandelli lascia la Fiorentina con un dato speciale: è l'allenatore che ha vinto più partite nella storia del club. Ha infatti allenato i viola in 260 gare con 122 vittorie, 63 pareggi e 78 sconfitte."Negli ultimi 15 anni, nella mia vita, c'è sempre stata la Fiorentina. Penso di essere stato l'unico allenatore a comprare per due anni gli abbonamenti per vedere la squadra - aveva spiegato al momento del suo ritorno - l'amore e il rispetto che provo per questa squadra sono molto profondi". Fino a portarlo a maturare la scelta delle dimissioni. Ora la Fiorentina ripartirà da Iachini, che nella scorsa stagione aveva portato il club alla salvezza e si era conquistato la conferma in panchina. Cinque stagioni da calciatore e capitano viola tra il 1989 e il 1994 alle spalle, anche Iachini aveva lasciato la Fiorentina con parole d'amore: "Alla Viola sono legato con orgoglio e fierezza - sottolineava nella sua lettera di addio - sin dal mio primo giorno da calciatore e negli indimenticabili momenti in campo con la fascia da capitano".