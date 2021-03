Sette i giocatori che non scenderanno in campo per squalifica alla ripresa del campionato, in programma sabato 3 aprile: oltre al difensore del Napoli e al centrocampista della Roma, stop anche per Ibanez (Roma), Dawidowicz (Verona), Palacio (Bologna), Petriccione (Crotone) e Pezzella (Parma). Multa da 10mila euro per Arslan dell'Udinese: ha colpito l'addetto alla sicurezza del Milan dopo la sfida del 3 marzo

Sono sette i giocatori fermati per una giornata dal giudice sportivo dopo la 28esima giornata di campionato. A non scendere in campo alla ripresa del torneo, nel turno in calendario sabato 3 aprile, saranno Roger Ibanez e Gonzalo Villar della Roma, Kalidou Koulibaly del Napoli, Pawel Marek Dawidowicz (Verona), Rodrigo Palacio (Bologna), Jacopo Petriccione (Crotone) e Giuseppe Pezzella (Parma). Erano tutti diffidati e sono stati ammoniti nelle partite dello scorso weekend. Tra i giocatori che entrano in diffida ci sono Gianluca Mancini della Roma e Cristian Romero dell'Atalanta, arrivati al nono cartellino giallo in stagione. Ammenda di 2000 euro per l'attaccante dello Spezia Diego Farias, reo di "aver simulato un intervento falloso a suo carico in area avversaria".