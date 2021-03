Inter-Sassuolo si giocherà in contemporanea con Juventus-Napoli, mercoledì 7 aprile alle 18.45. Non si gioca di sera perché ci sono i quarti di Champions SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI FINO A MAGGIO Condividi:

La Lega Serie A ha ufficializzato la data e l’orario di Inter-Sassuolo, originariamente prevista per sabato 20 marzo alle 20.45 e invece rinviata per decisione dell’Asl di Milano dopo i casi di positività al Covid in casa nerazzurra. La partita verrà recuperata il prossimo mercoledì 7 aprile con inizio alle 18.45 e sarà visibile su DAZN1.

Assieme a Juventus-Napoli IL CALENDARIO Serie A, anticipi e posticipi fino al 3 maggio Inter-Sassuolo dunque si giocherà in contemporanea con Juventus-Napoli (diretta Sky Sport), la gara non disputata per Covid lo scorso mese di ottobre e inizialmente programmata per il 17 marzo, prima dell’ulteriore e definitivo spostamento da parte della Lega di Serie A. La data, ufficializzata oggi dalla Lega insieme al programma degli anticipi e dei posticipi di tutto il mese di aprile, era quella inizialmente stabilita ma non ufficializzata in attesa di capire l’andamento del focolaio all’interno del club nerazzurro. L’ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti i giocatori, che hanno ripreso ad allenarsi nella giornata di lunedì. Una sola nuova positività, che non riguarda però né giocatori né staff. Per questo tutti i nazionali nerazzurri hanno potuto lasciare Milano e rispondere alla convocazioni: Skriniar, Lukaku, Perisic, Brozovic, Eriksen, Radu e Hakimi sono già partiti; gli azzurri Bastoni, Barella e Sensi raggiungeranno presto Coverciano.

Perché non si gioca alle 20.45? champions 20 curiosità che (forse) non sapevi sui quarti I recuperi della Serie A non si disputano al tradizionale orario serale perché il 7 aprile, alle 20.45, sono in programma anche due quarti di finale di Champions: Bayern-Psg e Porto-Chelsea. I vigenti accordi fra Uefa e Leghe nazionali non consentono di disputare partite di competizioni nazionali in contemporanea con gare di competizioni Uefa per club.