Dopo un anno di grandi prestazioni con la maglia del Milan, Zlatan Ibrahimovic è ritornato a giocare anche con la Nazionale. Per lui due partite da titolare e due vittorie contro Georgia e Kosovo, poi qualche attimo d'apprensione al momento dell'interruzione dell'ultimo allenamento dopo 15 minuti: nessun problema fisico però, solo una gestione già concordata con la Svezia. I 40 anni si avvicinano ma l'attaccante svedese non vuol saperne di porre fine alla sua carriera, anzi continua a rilanciare dandosi sempre nuovi obiettivi. Oggi il ritorno in Nazionale, domani chissà. "Ho un problema: non sono mai soddisfatto – le parole di Ibra al Champions Journal dal ritiro della sua Nazionale - Ho 39 anni e, con quello che ho fatto, non ho più l'obbligo di lavorare perché comunque ho avuto una bella vita, ma ho ancora questa passione per quello che sto facendo. Voglio sempre di più. Forse è per questo che sono qui oggi e sono ancora in grado di fare quello che sto facendo, perché non vedo molti giocatori della mia età che erano o che sono come me. Generalmente quando un giocatore supera i 30 inizia la fase calante e poi smette. Al di sopra dei 30, invece, io ho iniziato a migliorare ancor di più e continuo a farlo". Insomma, tradotto nella lingua di Ibra: "Puoi domare un leone, ma non puoi domare Zlatan. È un animale diverso. E distruggerei anche King Kong, sono sicuro al 100%. Lo distruggerei", dice l'attaccante del Milan alla sua maniera.