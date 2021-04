Hanno dato esito negativo i tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori nerazzurri rientrati dalle nazionali, che saranno regolarmente arruolabili per la sfida con il Bologna. Sospiro di sollievo soprattutto per Barella, Bastoni e Sensi dopo i casi di positività nel gruppo azzurro

Buone notizie per Antonio Conte e il gruppo nerazzurro in vista dei prossimi impegni di campionato, a iniziare dalla gara del Dall’Ara contro il Bologna in programma sabato alle ore 20.45. I tamponi ai quali si sono sottoposti nella giornata di giovedì i cinque giocatori dell’Inter rientrati dalle nazionali – Barella, Bastoni, Sensi (Italia), Eriksen (Danimarca) e Radu (Romania) – hanno infatti dato esito negativo. Eccezion fatta per Arturo Vidal, alle prese con il recupero post intervento al ginocchio, e Danilo D’Ambrosio, ancora positivo al Covid, Atonio Conte ha a disposizione l’intera rosa considerando che anche De Vrij (resta comunque da valutare il suo impiego dal primo minuto) si è negativizzato.