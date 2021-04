Nicola: "Nei derby può succedere di tutto"

L’emozione traspare e Davide Nicola non la nasconde. "È una partita speciale, sentita in modo diverso. Siamo curiosi, è la mia prima volta. Non vedo l'ora che l'arbitro fischi, ho grande passione per questo lavoro, mi dà elettricità" ha detto l’allenatore del Torino nella conferenza stampa di presentazione del derby. "Abito vicino la città – ha proseguito Nicola – per chi ha questi colori come passione si capisce che è qualcosa di bello da vivere. Non ho ancora parlato con la squadra, lo farò prima della partita, ma mi interessa che daremo il massimo, con il piacere di confrontarsi. Abbiamo dimostrato di saper fare partite magiche, concentriamoci su ciò che dobbiamo fare". Il fatto che la Juventus abbia perso prima della sosta non deve far sottovalutare i bianconeri: "Serve rispetto per gli avversari, è un valore fondamentale sempre e comunque. La Juve ha sempre dimostrato qualità, nonostante la posizione di classifica si sono consolidati nel tempo. Poi in una singola partita può succedere di tutto".