Milan-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

Lo spettacolo della Serie A torna protagonista dopo il weekend di pausa per gli impegni delle nazionali. Ad aprire la 29^ giornata di campionato sarà la sfida di San Siro, fischio d’inizio ore 12.30, tra Milan e Sampdoria. I rossoneri sono reduci dal successo in trasferta per 3-2 contro la Fiorentina e occupano la seconda posizione a quota 59 punti; i blucerchiati – forti del successo contro il Torino nell’ultima giornata – sono invece decimi in classifica con 35 punti. All’andata, successo del Milan al Ferraris per 2-1.