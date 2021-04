Simone Inzaghi deve fare a meno dell'infortunato Luis Alberto e pensa al rilancio di Pereira a centrocampo. In attacco torna Correa accanto a Immobile. Marusic favorito su Patric in difesa. Spezia con il 4-3-3: Farias, Nzola e Gyasi favoriti per il tridente. Ancora out Saponara. La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)

Lazio, chance Pereira. In attacco torna Correa

Simone Inzaghi recupera Fares e Caicedo ma deve fare a meno, oltre che del lungodegente Luiz Felipe, anche di Luis Alberto. Il numero 10 sul finire dell'allenamento di mercoledì ha rimediato un infortunio alla caviglia ed è fuori dai giochi. Per sostituirlo il favorito è Andreas Pereira, mentre in attacco torna titolare Correa accanto a Ciro Immobile. Marusic potrebbe scalare in difesa accanto ad Acerbi e Radu. L'escluso nel caso sarebbe Patric. A centrocampo Leiva è in vantaggio su Escalante per un posto. Durante il riscaldamento, i giocatori della Lazio scenderanno in campo con una maglia in onore di Daniel Guerini, talento della Primavera biancoceleste recentemente scomparso in un incidente automobilistico.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi