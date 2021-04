Milan-Sampdoria, le probabili formazioni

Match di San Siro che darà il via a una vigilia di Pasqua tutta da vivere, con 10 partite di Serie A concentrate nella stessa giornata: Pioli ritrova Rebic e Bennacer e affronta i blucerchiati, che si presenteranno al Meazza con la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Fischio d'inizio alle 12.30 Condividi:

La sfida di San Siro apre un sabato pre pasquale dal sapore antico, visto che tutte e 10 le partite in programma per la 29^giornata di Serie A si disputeranno nell'arco di 24 ore. Sarà proprio il match tra Milan e Sampdoria a dare il via a una grande giornata di calcio: rossoneri che ritrovano Rebic e Bennacer e chiamati a vincere per mettere pressione all'Inter, impegnata alle 20.45 sul campo del Bologna. Di contro la Sampdoria di Ranieri, alla ricerca di punti per mettersi definitivamente al riparo da spiacevoli sorprese nel finale di stagione. Fischio d'inizio alle ore 12.30.

La probabile formazione del Milan leggi anche Bennacer: "Scudetto? Non giochiamo per 2° posto" Un paio di dubbi per Stefano Pioli, che non avrà ancora a disposizione Romagnoli e Calabria. Confermata dunque la coppia di centrali di difesa composta da Kjaer e Tomori, mentre Dalot è favorito su Kalulu per giocare nel ruolo di terzino destro. A centrocampo è pronto a rientrare Bennacer, mentre saranno da valutare fino all'ultimo momento le condizioni fisiche di Leao (ancora non al 100% dopo il problema al bicipite femorale). Pienamente recuperato invece Rebic che, dopo l'accoglimento del ricorso contro la squalifica di 2 giornate, si è allenato in gruppo negli ultimi giorni e sarà a disposizione di Pioli. Nessun dubbio per il ruolo di prima punta, occupato da Zlatan Ibrahimovic. MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli