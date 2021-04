Probabili formazioni di Torino-Juventus

Derby allo stadio Grande Torino. Nicola senza Singo sceglie Ansaldi e Murru in fascia. In attacco Sanabria è il favorito per affiancare Belotti. Nella Juventus Pirlo fa a meno di Arthur, Dybala e McKennie, esclusi a titolo punitivo dai convocati. Out anche Bonucci, Demiral e Buffon, in difesa si rivede Chiellini. Possibile occasione per Ramsey dal 1'. Diretta alle 18 su DAZN1 (canale 209 del telecomando di Sky)

