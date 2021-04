Una sconfitta pesante, la terza consecutiva in campionato, che mette sempre più in salita la strada del Cagliari verso l' obiettivo salvezza . Parole chiare quelle di Radja Nainggolan , che dopo il ko interno 2-0 contro il Verona nella 29^ giornata di Serie A ha usato toni forti per commentare il momento della squadra di Leonardo Semplici. Il quartultimo posto, occupato dal Torino che ha però una partita da recuperare, è ancora a due punti, mentre lo Spezia dista sette lunghezze. "Secondo me manca personalità e adesso è difficile - ha detto il centrocampista belga a Sky Sport -, perché le partite sono sempre meno e i punti rimangono quelli. Vogliamo salvarci , il gruppo è unito ma non è così facile . Ci puniscono con il minimo e ogni volta ripartire e cominciare da zero non è facile".

"La gente critica me, ma si gioca in undici"

Nainggolan, tornato in Sardegna nel mercato di gennaio per assumere il ruolo di leader in mezzo al campo e non solo, ha poi risposto alle critiche di una parte della tifoseria che lo accusa di non essere decisivo: "Io sono a disposizione dell’allenatore, oggi ho giocato davanti alla difesa. La gente mi critica perché dice che io devo fare gol, devo tirare in porta, devo tirare da fuori e devo essere il leader della squadra. Ma si gioca in undici, se giocavo a tennis e perdevo se la potevano prendere tranquillamente con me. Io sono sereno, lavoro e cerco di dare il mio contributo alla squadra. Poi si gioca in undici e si vince o si perde in undici".