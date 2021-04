Calendario Serie A, le partite e gli orari di oggi

Alle ore 18.45 in programma due recuperi che chiuderanno la 3^ e la 28^ giornata di Serie A. All'Allianz Stadium la Juventus ospita il Napoli, in un match importante nella corsa Champions League. In programma anche Inter-Sassuolo con i nerazzurri che vanno a caccia della decima vittoria consecutiva

Mercoledì importante per la Serie A che vedrà in campo tre delle prime cinque in classifica nei recuperi che chiuderanno la 3^ e la 28^ giornata di campionato. Entrambe le partite sono in programma alle 18.45. Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Napoli: uno scontro Champions tra due formazioni appaiate al quarto posto con 56 punti, ma reduci da momenti di forma differenti. In campo anche la capolista Inter che va a caccia della decima vittoria consecutiva che consentirebbe alla formazione di Conte di allungare a +11 sul Milan, secondo in classifica. I nerazzurri ospiteranno il Sassuolo, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Roma.