Juventus-Genoa, dove vedere la partita in tv

Andrea Pirlo è stato chiarissimo: "se non vinciamo contro il Genoa, il successo con il Napoli non sarà servito a nulla". Continuità, è questa la parola d'ordine per la Juventus, che nella 30^ giornata di Serie A vuole i tre punti per mettere ancora pressione all'Inter capolista e soprattutto per blindare un piazzamento in zona Champions. Ma i rossoblù di Davide Ballardini sono reduci da tre risultati utili consecutivi e non hanno nessuna intenzione di fermarsi: squadre in campo alle 15 per un appuntamento da non perdere.