Un primo tempo praticamente perfetto, poi una serie di disattenzioni che rischiano di mettere in pericolo quanto di buono fatto e la vittoria messa al sicuro solo grazie a un “regalo” degli avversari. Due Juve nella stessa partita, e inevitabilmente è quella dei primi 45’ la preferita da Andrea Pirlo. “Avevamo interpretato bene la gara, partendo con l’atteggiamento giusto , e sembrava tutto facile; poi abbiamo sofferto per un calo di concentrazione, cosa già capitata in altre occasioni”, il commento alla gara dell’allenatore della Juventus. “Nella ripresa siamo rientrati cercando di fare la partita e invece ci siamo abbassati troppo, rischiando"

"Sono sempre sotto esame"

La Juve esce così dall’incrocio col Genoa conservando il terzo posto solitario, lontana ancora 12 punti dalla vetta perché “purtroppo è capitato di perdere punti per strada in partite sulla carta abbordabili e ci siamo complicati la vita. La mia idea di calcio è quella di poter dominare di più il gioco e avere una certa pressione: per varie vicissitudini quest’anno non siamo sempre riusciti a interpretarla ma continuo a lavorare in questa direzione”, prosegue Pirlo. “Io sotto esame? Tutti i giorni bisogna sentirsi sotto esame perché se si vuole migliorare bisogna cercare di perfezionarsi e ogni gara è importante per crescere. Tutti gli allenatori sono sotto esame e io in particolare perché sono alla prima esperienza, ma le difficoltà mi portano a lavorare ancora di più e a cercare di migliorare. Un voto al mio lavoro fin qui? Un 6 di stima perché sinceramente potevo fare di più e quando non raggiungi certi risultati il primo responsabile è l’allenatore, e devo lavorare per fare meglio”.

"Il nervosismo di Ronaldo? Normale per un campione"

All'interno di una prova comunque più che positiva, l'unica nota stonata è così il nervosismo di Cristiano Ronaldo, beccato in più occasioni a sbuffare o allargare le braccia durante la partita. Il motivo? Quando non trova il gol inizia a spazientirsi. L’ha fatto a lungo nel corso della gara, a partire dal 22’ quando, dopo la parata di Perin su Chiesa, il suo facile tap-in finisce sul palo (in occasione del 2-0 di Morata). E poi di nuovo un contropiede condotto da Chiesa che, potendo scegliere, opta per il passaggio a Morata anziché a lui. "Normale che ci tenesse a fare gol", commenta Pirlo, "soprattutto vedendo che la partita si era messa in un certo modo: fa parte dell’atteggiamento dei campioni che vogliono sempre lasciare il segno”.