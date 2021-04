Il match tra Fiorentina e Atalanta chiude la domenica di Serie A. Iachini deve fare a meno di Ribery e Pulgar squalificati: in attacco Eysseric favorito per una maglia. Gasperini verso la difesa a 4: Muriel recuperato e regolarmente in campo. Fischio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A PROBABILI FORMAZIONI 30^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi:

Sfida affascinante nel posticipo serale della 30^ giornata di Serie A, al Franchi si affrontano Fiorentina e Atalanta. I viola, con Iachini alla seconda gara della sua nuova esperienza a Firenze, sono reduci dal pareggio sul campo del Genoa e vogliono punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. I nerazzurri di Gasperini vogliono dare seguito alle ultime tre vittorie consecutive per rafforzare il proprio piazzamento in zona Champions. Fischio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

La probabile formazione della Fiorentina FIORENTINA Vlahovic: "Lavorando posso diventare come Haaland" Prima in casa per Beppe Iachini dopo il suo ritorno. L'allenatore contro i nerazzurri non potrà contare su Ribery, out per squalifica. Al posto del francese, accanto all'inamovibile Vlahovic, il favorito per il ruolo di seconda punta è Eysseric. Un altro viola fermato dal giudice sportivo è Pulgar, per questo sarà rilanciato Amrabat come vertice basso di centrocampo. Insieme al marocchino Bonaventura e Castrovilli da interni, con Caceres sulla destra e Biraghi sul versante opposto. Nel terzetto di difesa spazio a Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. Dragowski in porta. FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat Castrovilli Biraghi; Eysseric, Vlahovic. All. Iachini