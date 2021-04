Filippo Inzaghi non nasconde il rammarico, quando analizza la sconfitta maturata contro il Sassuolo. "Quando il portiere avversario è il migliore in campo, contro una squadra di livello, vuol dire che abbiamo dato tutto quello che avevamo. Consigli con noi è sempre l’uomo decisivo, gli faccio i complimenti" ha osservato l’allenatore del Benevento nell’intervista rilasciata a Sky Sport al termine della gara. "Anche l’Inter ha cambiato atteggiamento quando li ha affrontati – ha proseguito – ma è giusto, sapevamo di poter sfruttare altre caratteristiche. Dispiace per il gol preso, la partita era stata preparata per chiudere gli spazi e non è possibile che Boga passi in mezzo a quattro giocatori. E su quella deviazione di Glik il pallone doveva andare dentro".