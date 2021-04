Ibrahimovic avvistato al ristorante, è polemica

Il sito Fanpage.it ha pubblicato le foto di Zlatan Ibrahimovic a pranzo in un noto ristorante stellato di Milano, nonostante la zona rossa in vigore in tutta la Lombardia. Fonti vicine al giocatore: non era pranzo ma incontro di lavoro Condividi:

Un incontro al ristorante, in piena pandemia e in zona rossa, che fa discutere. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, che cita una fonte anonima, Zlatan Ibrahimovic nella giornata di domenica 11 aprile avrebbe pranzato in un noto locale milanese insieme a Ignazio Abate, al proprietario del ristorante e ad altri ospiti. L’incontro/pranzo, sempre secondo Fanpage.it sarebbe iniziato alle 13.30 e durato un paio d’ore. Il tutto è stato documentato da alcune foto che ritraggono Ibra al tavolo con gli altri commensali. Nessuno di loro indossa la mascherina.

Pranzo o incontro di lavoro? Secondo fonti vicine al giocatore rossonero, non si sarebbe trattato di un pranzo ma di un incontro privato con un numero limitato di persone. Ibrahimovic non avrebbe pranzato e sarebbe restato poco più di un'ora per discutere di lavoro. Il ristoratore ha fornito la stessa versione a Fanpage.it.